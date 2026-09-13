Un uomo di 53 anni è scomparso dalla sua casa di Rivoli da una settimana

TORINO – È uscito di casa nella mattina di lunedì 7 settembre 2026 e da allora non ha più fatto ritorno. Sono ore di apprensione per Andrea Perra, 53 anni, residente a Rivoli, del quale i familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Secondo quanto riferito dai familiari, al momento dell’allontanamento l’uomo avrebbe lasciato le chiavi e il cellulare all’interno dell’abitazione. Non avrebbe quindi con sé il telefono, rendendo più difficili le verifiche sui suoi eventuali spostamenti.

I familiari hanno lanciato un appello attraverso i social network, spiegando che Perra sta attraversando un periodo difficile e chiedendo a chiunque possa averlo visto di fornire informazioni utili.

La segnalazione in via Po a Torino

Una segnalazione ritenuta attendibile è arrivata nella serata di sabato 12 settembre. Una persona ha riferito di aver riconosciuto Andrea Perra nel centro di Torino, in via Po.

Secondo la testimonianza, l’uomo sarebbe poi salito a bordo di un autobus della linea 55, diretto verso il Gerbido.

La segnalazione è ora al vaglio nell’ambito delle ricerche. I carabinieri stanno raccogliendo tutte le informazioni che possano contribuire a ricostruire gli spostamenti del 53enne dal momento dell’allontanamento.

Chiunque abbia informazioni o ritenga di aver visto Andrea Perra è invitato a segnalarlo alle forze dell’ordine, fornendo il maggior numero possibile di dettagli utili.

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