È morta Emma Bonino, la fondatrice di +Europa nata a Bra ci lascia a 78 anni

ROMA – Non ce l’ha fatta Emma Bonino, l’ex ministra degli Esteri e fondatrice di +Europa Emma Bonino, 78 anni, è morta dopo essere stata ricoverata all’ospedale romano Santo Spirito in terapia intensiva a causa di una insufficienza respiratoria.

La storica esponente radicale già un anno fa aveva a accusato difficoltà respiratorie. Per questo si era reso necessario il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Roma, diretto dal professor Mario Bosco. Ma per anni ha combattuto contro un tumore, microcitoma polmonare, una forma aggressiva di cancro ai polmoni che le è stata diagnosticata nel 2015. Dopo 8 anni di cure, nel 2023 aveva annunciato la conclusione delle terapie e la guarigione.

Storico anche il momento in cui, il 6 novembre 2024, ha ricevuto la visita di Papa Francesco proprio dopo essere stata dimessa da un ricovero. Il Pontefice era andato a trovare la leader di +Europa direttamente a casa sua, nel quartiere Campo de’ Fiori a Roma, portandole addirittura in regalo un mazzo di fiori e dei cioccolatini. I due sono rimasti in compagnia l’una dell’altro per un po’ di tempo, chiacchierando sulla terrazza dell’abitazione.

Alla Bonino, inoltre era stata conferita la cittadinanza onoraria di Bra “per il suo impegno e il suo attivismo in tema di diritti umani, giustizia, promozione della democrazia e della libertà di scelta e di espressione. Le sue battaglie per i diritti sono state significative per i cittadini, italiani e non, dando di conseguenza alla Città di Bra, che le ha dato i natali, lustro e pregio a livello internazionale”.

Chi era Emma Bonino

Emma Bonino, nata a Bra il 9 marzo 1948, è stata una figura tra le più importanti del radicalismo liberale d’età repubblicana e del femminismo italiano. È stata eletta dal 1976 in poi in varie legislature alla Camera dei deputati e al Parlamento europeo, infine al Senato della Repubblica.

Ha ricoperto la carica di commissaria europea dal 1995 al 1999, quella di Ministro del commercio internazionale e delle politiche europee nel governo Prodi II dal 2006 al 2008, di vicepresidente del Senato della Repubblica dal 6 maggio 2008 al 15 marzo 2013, e successivamente di Ministro degli affari esteri nel governo Letta dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014.

Oltre ad aver ricoperto importanti cariche nel Partito Radicale, è stata membro del comitato esecutivo dell’International Crisis Group, ideatrice e promotrice della Corte penale internazionale, delegata per l’Italia all’ONU per la moratoria sulla pena di morte, nonché fondatrice dell’organizzazione internazionale Non c’è pace senza giustizia per l’abolizione delle mutilazioni genitali femminili.

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