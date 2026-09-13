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Incendio in un palazzo a Mondovì, intossicata una donna di 88 anni

Trasportata dal 118 all’ospedale di Mondovì, la donna intossicata è stata poi trasferita a Torino per poter usufruire della camera iperbarica.
Gabriele Farina

Pubblicato

9 secondi fa

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MONDOVI’ – Un incendio è scoppiato nella giornata di oggi in un palazzo di via Frabosa a Villanova Mondovì. Dall’incendio si è sprigionato un denso fumo nero risultato visibile a grande distanza.

Per approfondire:

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Nell’abitazione c’era una donna di 88 anni, che è rimasta seriamente intossicata.

Trasportata dal 118 all’ospedale di Mondovì, la donna intossicata è stata poi trasferita a Torino per poter usufruire della camera iperbarica.

Al momento non sono note le cause dell’incendio.

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