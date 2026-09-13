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Finale folle col Sassuolo, Adzic punisce la sua Juve, inutile doppietta per Zhegrova

Tre gol segnati dopo il 90′
Gabriele Farina

Pubblicato

10 minuti fa

il

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TORINO – Per la prima volta nella sua storia la Juventus schiera un undici in cui l’unico italiano è il portiere.  Sono le scelte di Spalletti che deve fare i conti con 9 infortunati e decide di presentarsi così a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

La Juve parte forte dopo un minuto Nico Gonzales ha già colpito la traversa. Poi è Koopmeiners a mangiarsi un’occasione d’oro. Il primo tempo è equilibrato, anche se le occasioni sono bianconere, e si chiude 0-0.

Nella ripresa la squadra di Spalletti prova ancora a spingere ma fa sempre fatica a tirare in porta, anche quando entrano Zhegrova e Woltemade. Così il gol lo fa il Sassuolo con Esposito. E’ il 65′ e si fa dura, nonostante un ottimo Alajbegovic.

Quando le speranze cominciano a calare arriva però il momento di Zhegrova: gran finta e primo gol in bianconero. Siamo all’82’ e la Juve si spinge forsennatamente all’attacco. L’occasione capita sulla testa di Woltemade, che tira fuori.

Il finale è roba da non credere.

All’89’ sembra arrivare la beffa. Bowie riporta avanti i padroni di casa. Ma non è finita.  Ci pensa ancora Zhegrova a trovare nuovamente il pareggio.

Il 2-2 sembra chiuderla ma questa partita è infinita, così è lo juventino Adzic in contropiede, ad avere ben due occasioni. Quella decisiva è al 94′, con il gol che sancisce il definitivo 3-2 per il Sassuolo.

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