Tennis & Friends, a Torino oltre 75 mila visitatori e 32 mila screening gratuiti

TORINO – Si chiude con oltre 75 mila visitatori e 32 mila screening gratuiti, visite specialistiche e attività di counseling la sesta edizione torinese di Tennis & Friends – Salute e Sport, Official Charity delle Nitto ATP Finals. La manifestazione si è svolta dall’11 al 13 settembre tra il Parco del Valentino e Villa Glicini, trasformando per tre giorni lo sport in un’occasione per parlare di prevenzione, salute e corretti stili di vita.

Al centro dell’evento è stato ancora una volta il Villaggio della Salute, coordinato da Regione Piemonte, ASL Città di Torino e Istituto Nazionale Oncologico Candiolo. Sono state allestite circa 100 postazioni sanitarie, nelle quali i cittadini hanno potuto effettuare gratuitamente visite, screening e consulti in 30 specialistiche.

Tra le prestazioni più richieste ci sono state ginecologia, ortopedia, cardiologia, dermatologia, gastroenterologia e dietologia.

Prevenzione e sport al Parco del Valentino

Alla manifestazione hanno partecipato numerose realtà della sanità torinese, insieme a società scientifiche, associazioni, Forze dell’Ordine e Forze Armate. Tra le strutture presenti figurano l’Azienda Ospedaliera Mauriziano, Azienda Sanitaria Zero, Humanitas, Ospedale Koelliker, Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, J Medical, GVM e Chiron Salute.

Spazio anche alla donazione del sangue, grazie alla presenza dell’associazione Donatorinati, e alle attività delle società scientifiche e associazioni, tra cui AIOM, Società Italiana di Urologia e Fondazione SIU Urologia Onlus.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai giovani. La prima giornata ha avuto come tema “La prevenzione è giovane, il Tennis come esempio di vita”, con ragazze e ragazzi coinvolti in attività sportive e formative insieme all’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” della FITP.

Non sono mancati i momenti dedicati all’inclusione, con il raduno “Wheelchair”, e quelli rivolti ai pazienti più giovani dell’Ospedale Oncologico Pediatrico Regina Margherita di Torino, nell’ambito del progetto “Tennis & Friends in CORSIA”.

In campo anche campioni e volti dello spettacolo

Sport e intrattenimento hanno accompagnato le tre giornate. Diversi ambassador e protagonisti dello sport e dello spettacolo si sono cimentati sui campi di Villa Glicini insieme al personale sanitario nella sfida “Una volée per la salute”.

Tra i partecipanti Francesca Lollobrigida, Pino Maddaloni, Alessia Filippi, Vittorio Brumotti, Cristina Chiabotto, Benedetta Rinaldi, Roberto Ciufoli, Stefano Sorrentino e Myriam Fecchi.

Grande partecipazione anche al Villaggio della Solidarietà, dedicato alle associazioni del territorio e al ruolo del Terzo Settore nella promozione della salute, nella prevenzione e nel sostegno alle persone.

Da Torino il lancio della Settimana Europea dello Sport

Durante la manifestazione torinese è stata inoltre lanciata ufficialmente la Settimana Europea dello Sport, in programma dal 23 al 30 settembre.

L’edizione 2026 avrà come claim “#BeActive Your Way: No pressure, no judgement”, con l’obiettivo di invitare le persone a praticare attività fisica secondo le proprie possibilità, senza differenze legate all’età, alla condizione fisica o al livello di allenamento.

Il messaggio della campagna è quello di rendere il movimento una parte naturale della quotidianità e uno strumento accessibile per migliorare il benessere psicofisico.

“La prevenzione deve diventare parte della nostra vita”

Il bilancio della manifestazione è stato tracciato dal professor Giorgio Meneschincheri, ideatore di Tennis & Friends, che ha sottolineato come l’obiettivo sia portare la prevenzione vicino alle persone.

Nel suo intervento ha ricordato il calo della sedentarietà in Italia, scesa nel 2025 al 30,8% dal 33,1% dell’anno precedente, ma anche il numero ancora elevato di persone che non praticano sport né attività fisica nel tempo libero.

Un’attenzione particolare è stata dedicata anche alla prevenzione oncologica: nel 2025 in Italia sono state stimate circa 390 mila nuove diagnosi di tumore.

L’obiettivo, ha spiegato Meneschincheri, è fare in modo che chi partecipa all’evento torni a casa non soltanto con il ricordo delle giornate trascorse al Valentino, ma con una scelta concreta: muoversi di più, adottare stili di vita più sani, aderire agli screening e non rimandare i controlli.

Torino conferma il legame tra tennis e prevenzione

Per la Regione Piemonte, il binomio tra sport e salute rappresenta un elemento centrale delle politiche di prevenzione e della promozione della pratica sportiva. La presenza di Tennis & Friends a Torino si inserisce inoltre nel percorso che negli ultimi anni ha legato sempre più la città al tennis internazionale attraverso le Nitto ATP Finals.

Anche il Comune di Torino ha sottolineato il valore della manifestazione, che quest’anno ha trovato una nuova cornice nel Parco del Valentino e a Villa Glicini, restituendo ai cittadini uno degli spazi più iconici della città dopo gli interventi di riqualificazione.

Per l’ASL Città di Torino, invece, l’iniziativa ha rappresentato un’occasione per portare la prevenzione fuori dai tradizionali contesti sanitari e avvicinarla ai cittadini in un ambiente aperto e informale.

Oltre 400 mila visite gratuite in quindici anni

Nato nel 2011 da un’idea del professor Meneschincheri, Tennis & Friends ha superato nel 2026 la soglia delle 400 mila visite e check-up gratuiti effettuati complessivamente in quindici anni di attività.

Gli eventi hanno inoltre raggiunto oltre un milione di presenze complessive.

Nel 2025 il progetto ha ricevuto anche un encomio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come riconoscimento per l’impegno nella promozione della salute e della prevenzione.

La tappa torinese del 2026 si chiude così con numeri importanti e con un messaggio che unisce due dimensioni apparentemente diverse: fare sport e prendersi cura della propria salute possono diventare parte dello stesso percorso quotidiano.

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