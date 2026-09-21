In Piemonte ancora temperature fino a 32°C, poi calo termico con l’arrivo dell’autunno (ma per poco)

TORINO – Cieli soleggiati e soprattutto temperature sopra la media del periodo in Piemonte, dove l’aria frizzante dell’autunno sembra ancora lontana (almeno fino a metà settimana)

Le ultime previsioni: temperature fino a 32°C

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, un campo di alta pressione, associato all’anticiclone delle Azzorre, è tornato a rinforzarsi sull’Ovest Europa e sta garantendo condizioni di tempo stabile e ben soleggiato, sempre in un contesto di temperature ben superiori alle medie del periodo con i valori massimi che lunedì si porteranno fin verso la soglia dei 30 °C in pianura con zero termico nell’intorno dei 4.500 metri di quota.

Tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina, tuttavia, l’ingresso di umide correnti nord-orientali nei bassi strati dell’atmosfera, determinerà un generale aumento delle nubi soprattutto a ridosso dei settori alpini compresi tra Cuneese e Biellese, dove non si escludono pioviggini sparse sulle aree pedemontane con cielo prevalentemente nuvoloso, ma con al seguito poi nuove ampie schiarite che caratterizzeranno la seconda parte di settimana.

Le temperature, conclude Vuolo, sono attese quindi in calo nei valori massimi, specie mercoledì, prima di un nuovo rialzo da giovedì, dove si aprirà una nuova fase anticiclonica con ampia escursione termica giornaliera e precipitazioni scarse o assenti pressoché su tutta la regione fino almeno al weekend.

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