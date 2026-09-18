Insegue una 12enne e la prende a sprangate: arrestato un 22enne a Pinerolo

PINEROLO – Nel pomeriggio di ieri, una ragazzina di appena dodici anni è stata inseguita e colpita violentemente al capo con una spranga di ferro mentre camminava per strada nei pressi di via Diaz insieme a un’amica.

A evitare conseguenze peggiori è stata la prontezza di un passante che, accortosi dell’inseguimento, ha allertato all’istante il Numero Unico di Emergenza 112. Nel frattempo altri testimoni sono intervenuti per soccorrere la minorenne e bloccare la fuga del ventiduenne pinerolese. L’arrivo dei carabinieri della Sezione Radiomobile, giunti sul posto nel giro di pochi istanti, ha consentito di fermare l’uomo e mettere in sicurezza l’area.

La giovane è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale cittadino: il colpo le ha causato un violento trauma cranico, ma il personale medico ha escluso il pericolo di vita. Per l’aggressore, arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio aggravato, la Procura della Repubblica di Torino ha disposto il trasferimento nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento a carico del giovane è stato emesso nell’ambito delle indagini preliminari; vige pertanto il principio di presunzione di non colpevolezza fino a eventuale condanna definitiva.

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