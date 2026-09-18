Maxi-scontro in tangenziale di Torino all’altezza di Collegno: cinque macchine coinvolte e lunghe code

COLLEGNO – Cinque auto si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 settembre, sulla tangenziale nord di Torino, in direzione Milano-Aosta. Il sinistro è avvenuto nel territorio di Collegno, tra gli svincoli della diramazione Torino-Bardonecchia e quello per la statale 24.

Nello scontro sono rimaste coinvolte, in successione ancora da chiarire, una Fiat Qubo, due Ford Fiesta, un suv Bmw e una Toyota Yaris. Al momento non è ancora chiaro il bilancio delle persone coinvolte e l’entità delle eventuali conseguenze.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Torino-Settimo, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro, e gli ausiliari Itp per la gestione del traffico.

Per consentire i soccorsi e gli accertamenti, è stato necessario chiudere la corsia centrale e quella di sorpasso nel tratto interessato dallo scontro.

Il sinistro ha provocato lunghe code sulla tangenziale nord, con ripercussioni che hanno raggiunto anche la tangenziale sud. Rallentamenti si sono registrati inoltre nella direzione opposta, dove il traffico è stato condizionato dai rallentamenti provocati dagli automobilisti che si fermavano o rallentavano per guardare la scena dell’impatto.

Notizia in aggiornamento

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese