Cresce la produzione di latte in Piemonte ma i prezzi restano sotto i livelli del 2025

PIEMONTE – La produzione di latte cresce, ma per gli allevatori piemontesi resta il problema della remunerazione. Nei primi sette mesi del 2026 le consegne di latte vaccino in Piemonte hanno raggiunto 791.782 tonnellate, con un aumento del 5,82% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un incremento superiore alla media nazionale: secondo i dati Ismea, nei primi quattro mesi del 2026 la produzione italiana è cresciuta del 3,5%.

Sul fronte delle quotazioni, dopo il forte calo registrato in primavera, durante l’estate è arrivato un recupero. Il latte spot nazionale quotato a Milano, che a marzo era sceso a 21,60 euro per 100 litri, a settembre è tornato intorno ai 47 euro. Il prezzo resta però al di sotto di quello dello stesso periodo del 2025. Ad agosto, inoltre, l’indice Ismea dei prezzi alla produzione del latte vaccino segnava ancora un calo del 21,1% su base annua.

Per Confagricoltura Piemonte, quindi, il miglioramento delle quotazioni va valutato soprattutto in rapporto ai costi sostenuti dalle aziende.

“Il recupero delle quotazioni – dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte – è un segnale positivo, ma dobbiamo verificare quanto di questo miglioramento arrivi effettivamente alle aziende. Gli allevamenti piemontesi stanno aumentando la produzione, ma devono contemporaneamente sostenere costi importanti per mangimi, energia, carburanti, lavoro e investimenti. Il riferimento resta quindi il rapporto tra il prezzo incassato e i costi sostenuti”.

A giugno, intanto, l’accordo raggiunto al Masaf ha fissato per il Nord Italia un percorso del prezzo base: dai 48 centesimi al litro previsti per luglio e agosto fino ai 50 centesimi per novembre e dicembre, entro i volumi di riferimento.

“L’aumento della produzione – conclude Allasia – può essere un punto di forza soltanto se la filiera riesce ad assorbire e valorizzare questi volumi. Serve un equilibrio tra produzione, trasformazione e mercato che garantisca alle stalle condizioni economiche adeguate a continuare a produrre e investire”.

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