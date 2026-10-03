Frode fiscale nel Verbano, sequestrata anche una Ferrari da oltre 280 mila euro

VERBANIA – Una Ferrari F8 Coupé del valore di oltre 280mila euro, un Rolex e più di 346mila euro in contanti. Sono alcuni dei beni sequestrati dalla Guardia di finanza a due ristoratori del Verbano, indagati dalla Procura di Verbania per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.

Il provvedimento riguarda il titolare dell’attività e il fratello, formalmente dipendente dell’azienda. L’indagine del Nucleo di polizia economico-finanziaria è partita dall’esame di cartelle esattoriali non pagate per circa 780mila euro.

Secondo gli investigatori, a fronte di questo debito con il fisco, i due avrebbero mantenuto un tenore di vita elevato, caratterizzato anche dalla disponibilità di diverse auto di lusso. Le vetture risultavano intestate al fratello dell’imprenditore, che dichiarava invece un reddito relativamente modesto come lavoratore dipendente.

Il denaro trasferito dai conti dell’azienda

L’analisi dei rapporti bancari tra il 2021 e il 2025 avrebbe fatto emergere prelievi e trasferimenti di denaro dai conti dell’impresa per circa 220mila euro.

Le somme, secondo l’ipotesi degli investigatori, sarebbero state trasferite sui conti personali dei familiari attraverso prelievi in contanti e bonifici che non avrebbero avuto una giustificazione legata all’attività dell’azienda.

Una parte del denaro sarebbe poi confluita sul conto del fratello, dal quale sarebbero state pagate le rate dei finanziamenti utilizzati per acquistare le auto.

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