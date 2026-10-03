Oleggio, si nascondeva nei boschi: arrestato 21enne ricercato per tentato omicidio

OLEGGIO – È finita nei boschi di Oleggio, nel Novarese, la fuga di un 21enne senza fissa dimora, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dal gip del Tribunale di Bergamo. Il giovane è sospettato di essere l’autore materiale di un tentato omicidio avvenuto nella provincia bergamasca nel maggio 2025, quando un uomo era stato ferito con alcuni colpi di arma da fuoco.

Il 21enne è stato individuato dai carabinieri, con il supporto delle unità cinofile della polizia locale, durante un controllo in un’area boschiva di Oleggio. I militari stavano effettuando una serie di verifiche per contrastare lo spaccio di droga quando hanno scoperto un vero e proprio accampamento, formato da strutture in legno e capanne.

Secondo gli investigatori, l’area sarebbe stata utilizzata come rifugio e come base per attività legate allo spaccio.

Due etti di hashish e diverse armi

Durante il blitz, i carabinieri hanno sorpreso e bloccato il 21enne. Nel campo sono stati trovati circa due etti di hashish, già suddivisi per la vendita, oltre a bilancini di precisione e materiale utilizzato per confezionare la droga.

La perquisizione ha portato anche al sequestro di diverse armi da taglio, tra cui un pugnale e alcuni machete, oltre a una pistola scacciacani.

Il giovane è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le accuse nei suoi confronti dovranno essere verificate nel corso del procedimento.

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