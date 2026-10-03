Psicosetta di Almese, i tre indagati erano anche vittime del guru: “Pretendeva massima deferenza”

ALMESE – Collaboratori del gruppo, ma anche vittime delle presunte manipolazioni del “maestro” Bruno Malatesta. È il doppio ruolo che emerge, secondo quanto riportato nelle carte dell’inchiesta della Procura di Torino e dei carabinieri sulla cosiddetta psicosetta di Almese, in Valle di Susa.

Sono tre gli indagati che, al momento, risultano a piede libero: Paola V., Chiara L. e Giulio G., quest’ultimo l’unico uomo indicato come “monaco” all’interno del gruppo. Per le due donne gli investigatori ipotizzano il concorso nella riduzione in schiavitù. Sarebbero state tra le collaboratrici più vicine a Malatesta, occupandosi della gestione finanziaria della comunità e del reclutamento di nuove persone.

Allo stesso tempo, però, dalle testimonianze raccolte nell’inchiesta emergerebbe il forte controllo che il “maestro” avrebbe esercitato anche su di loro.

“Massima deferenza e disponibilità”

Secondo quanto riportato negli atti, Malatesta pretendeva dalle due donne “la massima deferenza e disponibilità”. Le due, sempre secondo le testimonianze, arrivavano a dormire “ai piedi del suo letto” e si occupavano di lavarlo, vestirlo, servirlo a tavola e accompagnarlo in automobile negli spostamenti.

Il controllo, stando alle ricostruzioni degli investigatori, si sarebbe esteso anche alla gestione della casa. Quando Malatesta riteneva che la pulizia degli ambienti non fosse stata eseguita correttamente, avrebbe reagito con rabbia anche nei loro confronti, imponendo di ripetere le pulizie e, in alcuni casi, di “restare sveglie tutta la notte”.

Il controllo attraverso paura e sensi di colpa

Nelle carte dell’inchiesta viene inoltre descritto un sistema di condizionamento psicologico che, secondo l’accusa, avrebbe riguardato diverse persone della comunità. Malatesta avrebbe agito anche “ingenerando sensi di colpa o sensi di paura”.

Tra gli episodi riportati c’è quello che riguarda Giulio G. Il “maestro”, secondo gli atti, avrebbe attribuito i suoi problemi fisici a una delle sue vite precedenti, rafforzando così il legame di dipendenza e la sua influenza sull’uomo.

Giulio G. è indagato insieme a Malatesta anche per un episodio di violenza sessuale ai danni di una donna. A lui vengono inoltre contestate, nell’ambito dell’inchiesta, le ipotesi di truffa e di esercizio abusivo della professione di psicologo.

Le contestazioni sono al momento oggetto di indagine e dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento.

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