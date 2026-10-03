CronacaTorino
Scontro tra auto e monopattino: due minorenni trasportati al Cto di Torino, uno è grave
L’episodio è accaduto intorno le 17:40 di giovedì 1 ottobre, quando dopo l’impatto sono rimasti feriti i due ragazzi
TORINO – Uno scontro tra un’auto e un monopattino con a bordo due minorenni è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 1 ottobre in via Breglio nei pressi di via Campiglia a Torino.
L’episodio è accaduto intorno le 17:40, quando dopo l’impatto sono rimasti feriti i due ragazzi. Sul posto i sanitari del 118 Azienda Zero che hanno trasportato entrambi all’ospedale Cto di Torino. Uno dei due minorenni si trova in gravi condizioni.
Intervenuta anche la polizia locale che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
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