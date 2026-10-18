SportTorino
La Juventus Women crolla in casa con il Como 1907
Le lariane si impongono 2-4
BIELLA – Netta sconfitta per la Juventus Women nella terza giornata del campionato di serie A. Il Como 1907, alla terza vittoria su tre gare, si impone a Biella per 2-4.
Como in vantaggio al 12′ con Moraca. La Juve trova il pareggio a inizio ripresa con la solita Redondo.
Il Como però non si scompone e dilaga prima con Wullaert e poi con la doppietta di Bonfantini.
Le bianconere trovano il 2-4 con Chiba all’88’, ma è tardi per provare a recuperare la partita.
Per la Juventus Women due sconfitte su tre partite, per un inizio di stagione davvero difficile.
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