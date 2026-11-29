CuneoSport
Superlega, colpo esterno del Cuneo Volley: Padova battuta in rimonta 3-1
Mercoledì il turno della sfida contro il Modena
PADOVA – Seconda vittoria consecutiva in Superlega per l’Acqua Sant’Anna Cuneo, che nel pomeriggio di oggi, domenica 29 novembre, ha espugnato il campo della Sonepar Padova imponendosi in trasferta per 1-3 (27-25, 17-25, 23-25, 21-25). Dopo aver ceduto di misura il primo parziale ai vantaggi, i biancoblù di coach Battocchio hanno preso il controllo del gioco, ribaltando il match con autorità grazie anche alla prestazione dell’opposto Feral, premiato come MVP dell’incontro.
Con questi tre punti pesanti i cuneesi salgono a quota 9 in classifica. Il calendario non concede però tregua: mercoledì 2 dicembre alle 20:00 Cuneo tornerà già in campo per una nuova trasferta sul parquet della Valsa Group Modena.
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