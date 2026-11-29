TORINO – Battuta d’arresto per la Juventus, che nella tredicesima giornata di Serie A incassa una netta sconfitta per 3-0 contro il Como guidato da Cesc Fàbregas. A decidere la sfida è stata una ripresa tutta di marca lariana: dopo l’intervallo, infatti, Nico Paz ha sbloccato il risultato su punizione al 46′, spianando la strada alla doppietta di Douvikas (a segno al 64′ e all’80’) che ha chiuso definitivamente i conti.

Un ko pesante anche sul piano della classifica per la formazione allenata da Luciano Spalletti, che scivola al settimo posto e vede allontanarsi la zona Champions: i bianconeri si ritrovano ora a -8 dal quarto posto, occupato proprio dal Como in attesa del posticipo tra Cagliari e Milan.

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