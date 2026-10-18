Superlega, Cuneo illude il palazzetto ma poi perde con Perugia

CUNEO – Nella splendida cornice del Palazzetto di Cuneo, gremito con oltre 4000 spettatori, è cominciata la Superlega di volley maschile con una partita sempre in altalena per i padroni di casa.

Cuneo si è aggiudicata nettamente il primo set 25-18, poi è copletamente sparita lasciando spazio alla Safety Perugia, che ha dominato il secondo set 7-25 e il terzo 15-25.

Quando però il match sembrava chiuso ecco lo scatto d’orgoglio di Cuneo, che ha vinto 25-21 il quarto set guadagnandosi il diritto di giocare il quinto, giocato punto a punto fino alla vittoria finale di Perugia 23-25.

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