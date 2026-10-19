Trovato morto in una scarpata a Elva il 66enne Claudio Mattio

ELVA – È stato trovato senza vita nel pomeriggio di lunedì 19 ottobre Claudio Mattio, 66 anni, pensionato residente a Sampeyre. Il suo corpo era in fondo a una scarpata lungo la strada che collega Elva a Sampeyre, in valle Maira, nel Cuneese.

L’uomo era scomparso dalla mattinata. A dare l’allarme era stata la moglie, che lo aspettava a casa per il pranzo e si era preoccupata non vedendolo rientrare. La segnalazione ai carabinieri aveva fatto scattare le ricerche, proseguite fino al tragico ritrovamento nel pomeriggio.

Le ricerche con i vigili del fuoco e l’elicottero

Alle operazioni hanno partecipato i vigili del fuoco di Cuneo, affiancati dai volontari dei distaccamenti di Dronero e Busca, dalle squadre Saf specializzate negli interventi in ambienti impervi e dall’elicottero Drago, arrivato da Torino.

Mattio stava percorrendo la strada provenendo da Elva ed era alla guida della propria auto. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che abbia perso il controllo del veicolo a causa della fitta nebbia presente nella zona nelle ore precedenti. Saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica dell’accaduto.

La passione per il ciclismo e il ruolo nella Vigor Cycling

Claudio Mattio era un grande appassionato di ciclismo e ricopriva il ruolo di presidente della Vigor Cycling. La notizia della sua morte lascia così un vuoto anche nell’ambiente sportivo legato alle due ruote.

La tragedia si è consumata in un territorio montano dove le condizioni meteorologiche possono rendere particolarmente insidiosa la viabilità, soprattutto in presenza di nebbia e scarsa visibilità.

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