In Piemonte prosegue l’allerta gialla per rischio idrogeologico: i dettagli

TORINO – Tra martedì e mercoledì sul Piemonte è in arrivo una importante fase di maltempo che porterà piogge molto abbondanti.

L’allerta gialla

Per questo motivo il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla per rischio idrogeologico ancora sui settori settentrionali, nordoccidentali e sull’Appennino.

Dopo una pausa nella giornata odierna, nuovo marcato peggioramento atteso domani, con precipitazioni in rapida intensificazione e estensione a tutta la regione. I fenomeni più intensi e persistenti interesseranno le zone al confine con la Liguria e i settori nordoccidentali e settentrionali.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del meteorologo Andrea Vuolo, nel corso della notte sono proseguiti i fenomeni sul Piemonte nord-occidentale, in particolare sulle aree prealpine e pedemontane comprese tra Biellese e Verbano, dove da inizio evento gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto i 126 millimetri a Sambughetto – Valstrona (VB), 114 a Oropa (BI), 100 a Trivero – Camparient (BI), 98 a Mergozzo – Candoglia Toce (BI).

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