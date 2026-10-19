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In Piemonte prosegue l’allerta gialla per rischio idrogeologico: i dettagli

In arrivo una importante fase di maltempo che porterà piogge molto abbondanti
Valentina Dattilo

Pubblicato

14 secondi fa

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TORINO – Tra martedì e mercoledì sul Piemonte è in arrivo una importante fase di maltempo che porterà piogge molto abbondanti.

Per approfondire:

L’allerta gialla

Per questo motivo il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla per rischio idrogeologico ancora sui settori settentrionali, nordoccidentali e sull’Appennino.

Dopo una pausa nella giornata odierna, nuovo marcato peggioramento atteso domani, con precipitazioni in rapida intensificazione e estensione a tutta la regione. I fenomeni più intensi e persistenti interesseranno le zone al confine con la Liguria e i settori nordoccidentali e settentrionali.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del meteorologo Andrea Vuolo, nel corso della notte sono proseguiti i fenomeni sul Piemonte nord-occidentale, in particolare sulle aree prealpine e pedemontane comprese tra Biellese e Verbano, dove da inizio evento gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto i 126 millimetri a Sambughetto – Valstrona (VB), 114 a Oropa (BI), 100 a Trivero – Camparient (BI), 98 a Mergozzo – Candoglia Toce (BI).

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