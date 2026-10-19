Si fingono dipendenti comunali e appartenenti alle forze dell’ordine e derubano una anziana disabile a Torino

TORINO – Due uomini sono stati arrestati in flagranza dalla polizia di Stato, ritenuti responsabili di un furto in abitazione aggravato ai danni di una donna anziana affetta da una grave patologia invalidante.

Il furto

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di alcuni giorni fa, quando la vittima è stata contattata telefonicamente da persone che, qualificandosi come falsi dipendenti comunali e appartenenti alle forze dell’ordine, la inducevano a credere che il documento d’identità del marito fosse stato utilizzato per commettere una rapina. Con il pretesto di dover verificare la provenienza dei beni custoditi in casa, i truffatori hanno convinto la donna a raccogliere gioielli e denaro contante in attesa dell’arrivo di un loro presunto collaboratore.

Uno dei due ha raggiunto l’abitazione della vittima e, presentandosi come incaricato della polizia, è riuscito a impossessarsi di gioielli e denaro.

L’arresto

Tuttavia, gli investigatori della Squadra Mobile di Torino, impegnati in specifici servizi finalizzati al contrasto delle truffe agli anziani, stavano monitorando i movimenti dei due sin dal loro arrivo nel capoluogo piemontese.

L’immediato intervento degli operatori ha consentito di fermare il responsabile pochi minuti dopo l’uscita dall’abitazione e di recuperare integralmente la refurtiva, costituita da numerosi preziosi e denaro contante per un valore complessivo stimato in circa 20.000 euro. I beni sono stati successivamente restituiti alla legittima proprietaria.

Le ulteriori indagini hanno permesso di rintracciare e arrestare anche il complice, individuato nei pressi di una delle stazioni ferroviarie della città. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito, inoltre, di acquisire importanti elementi investigativi sull’organizzazione criminale che aveva pianificato e coordinato l’azione delittuosa dalla Campania.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, entrambi gli arrestati sono stati portati nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

Come evitare le truffe

La polizia di Stato rinnova il proprio impegno a tutela delle persone anziane, frequentemente individuate dalle organizzazioni criminali quali vittime privilegiate di truffe particolarmente insidiose, studiate per fare leva su stati di preoccupazione, fragilità o isolamento.

Si invita pertanto la cittadinanza a prestare la massima attenzione a qualsiasi richiesta telefonica riguardante incidenti stradali, procedimenti giudiziari, verifiche su denaro o gioielli, ovvero presunti accertamenti svolti da appartenenti alle forze dell’ordine o da altri pubblici ufficiali.

In situazioni analoghe è fondamentale non consegnare mai denaro, preziosi o altri beni a sconosciuti, interrompere immediatamente la conversazione e contattare un familiare di fiducia o il Numero Unico di Emergenza 112 per effettuare le opportune verifiche.

La tempestiva segnalazione di episodi sospetti rappresenta uno strumento essenziale per prevenire ulteriori truffe e consentire alle Forze di Polizia di intervenire rapidamente a tutela delle potenziali vittime.

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