Torino, furto su auto sventato in corso Novara: il veicolo è dell’ex consigliere Raffaele Petrarulo

TORINO – “La situazione legata a furti e microdelinquenza nel nostro quartiere è ormai fuori controllo. E questa volta è toccato a me”. A denunciare l’ennesimo episodio di criminalità in Barriera di Milano è Raffaele Petrarulo, residente della zona ed ex consigliere comunale di Torino.

L’episodio si è verificato oggi, intorno alle 14:30, in corso Novara, proprio di fronte all’istituto scolastico “Benedetto Croce”. Un uomo si è introdotto all’interno dell’Alfa Romeo di Petrarulo e ha iniziato a frugare nell’abitacolo nel tentativo di rubare alcuni oggetti di valore.

A sventare il furto è stato il tempestivo passaggio di una gazzella della Compagnia dei carabinieri di via Guido Reni. I militari, notando i movimenti sospetti all’interno del veicolo, sono intervenuti immediatamente bloccando l’uomo e arrestandolo in flagranza di reato.

“Mi hanno contattato subito e sono accorso sul posto”, racconta Petrarulo. “Ho naturalmente sporto querela come la Cartabia vuole e lui naturalmente di conseguenza è stato arrestato”.

L’ex consigliere ha poi colto l’occasione per accendere i riflettori sui problemi di sicurezza che affliggono quotidianamente il quartiere: “Oramai ogni giorno non si contano più i furti d’auto le risse e le rapine… ma grazie alle FFOO ed in particolare ai carabinieri che continuano a fare il loro lavoro nonostante le Leggi non tutelino completamente”.

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