Finto carabiniere truffa un’anziana a Pralungo e le ruba i gioielli: fermato dalla Polizia

PRALUNGO – La Polizia di Stato ha bloccato e arrestato a Pralungo, nel Biellese, un uomo con precedenti contro il patrimonio, fermato in flagranza subito dopo aver raggirato una donna di 89 anni sottraendole tutti i gioielli in oro.

L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, 6 ottobre, durante i controlli straordinari della Squadra Mobile contro le truffe agli anziani. Gli agenti hanno notato e pedinato un’auto sospetta che, dopo alcuni giri a Biella, si è diretta a Pralungo; qui il conducente è sceso ed è entrato in un condominio, per poi uscirne frettolosamente una decina di minuti dopo. Bloccato mentre cercava di ripartire, ha ammesso il raggiro: poco prima un complice al telefono aveva avvisato la signora dell’arrivo di un militare per un controllo sui valori custoditi in casa, consentendo al finto carabiniere di farsi aprire la porta ed estorcere i gioielli prima di scappare.

Nelle tasche dell’indagato i poliziotti hanno rinvenuto la refurtiva sottratta all’anziana e un cartellino plastificato recante la sua foto in finta divisa da carabiniere, oltre a una dose di crack trovata nell’abitacolo. Al termine dell’udienza di convalida celebrata questa mattina, 7 ottobre, il giudice ha disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora in provincia di Torino con obbligo di firma quotidiano.

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