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CronacaTorino

Una donna è morta dopo essere stata investita da un bus GTT a Torino

Una donna è morta. La dinamica dei fatti è ancora incerta
Valentina Dattilo

Pubblicato

1 minuto fa

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TORINO – Tragedia nella serata di oggi in via Bologna a Torino.

Per approfondire:

Secondo le primissime, e ancora incerte, informazioni, una donna ha perso la vita dopo essere stata urtata da un autobus Gtt, linea 18, davanti allo stabilimento Lavazza.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.

Presente anche la polizia locale per i rilievi del caso e il personale dell’azienda. Sono in corso le indagini per stabilire cosa è successo esattamente.

Notizia in aggiornamento

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