Viene investito a Lauriano: il 28enne Evgeni Bashirov muore sul colpo

LAURIANO – Non c’è stato nulla da fare per Evgeni Bashirov, l’uomo di 28 anni rimasto vittima di un sinistro stradale.

Investito e morto sul colpo

Il sinistro è avvenuto domenica sera, 18 ottobre 2026, in corso Torino. Qui il 28enne, residente a Lauriano, è stato investito da una automobilista alla guida di una Dacia Sandero. Subito dopo l’impatto la donna, una 34enne si è fermata per chiamare i soccorsi.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: Evgeni Bashirov è morto sul colpo.

Presenti sul luogo della tragedia anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Chivasso per i rilievi e le indagini del caso. La donna ora potrebbe essere accusata di omicidio stradale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese