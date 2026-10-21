Sono due gli autobus che hanno investito la donna in via Bologna a Torino: morta sul colpo

TORINO – È morta a causa dei gravi traumi riportati una donna di circa 40 anni investita da due autobus in via Bologna, a Torino. L’impatto è avvenuto intorno alle 19.30 di martedì 20 ottobre, davanti alla Nuvola Lavazza. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’investimento

Secondo una prima ricostruzione, riportata da La Stampa sulla base del racconto di un passeggero, la donna si trovava sulla linea di mezzeria che separa i due sensi di marcia, fuori dalle strisce pedonali, quando è stata colpita da un autobus della linea 27 diretto verso Barriera di Milano.

L’urto l’avrebbe sbalzata contro un secondo mezzo, della linea 18, che procedeva nella direzione opposta. La donna avrebbe prima impattato contro la parte anteriore del 27, finendo poi contro la parte posteriore del secondo autobus.

Un passeggero del 18 ha raccontato di aver visto la donna ferma in mezzo alla carreggiata. L’autista avrebbe segnalato il pericolo con i fari, per poi proseguire. “Pensavo che fosse riuscita ad attraversare. A un certo punto, però, ho sentito un botto forte nella parte posteriore del bus”, ha riferito il testimone.

Restano da chiarire le circostanze dell’investimento e l’eventuale ruolo della pioggia e della scarsa visibilità.

Inutili i tentativi di rianimazione

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, coordinati da Azienda Zero. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. I soccorritori hanno tentato di rianimarla, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.

La Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Via Bologna è rimasta chiusa per diverse ore nel tratto compreso tra corso Brescia e lungo Dora Firenze.

I testimoni: “Non si muoveva, non reagiva”

Tra le persone che hanno assistito alle conseguenze del sinistro c’è anche un uomo che lavora in un’osteria di fronte al luogo dello schianto. “Stavo tornando a casa in macchina quando ho visto la donna a terra, in mezzo alla strada. Accanto c’erano un ombrello e una borsa. Non si muoveva, non reagiva”, ha raccontato.

Un’altra testimone ha riferito che l’autista dell’autobus si è fermato per cercare di prestare aiuto alla donna. Quando è arrivata, la vittima era già priva di conoscenza. I tentativi dei soccorritori, purtroppo, non sono bastati a salvarle la vita.

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