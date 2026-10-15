È al CTO in codice rosso il 15enne investito dal conducente di un bus ad Avigliana

AVIGLIANA – Drammatico sinistro nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 ottobre. Intorno alle prime ore del pomeriggio, un ragazzo di 15 anni è stato investito dal conducente di un autobus di linea della compagnia Cavourese

È successo tutto all’incrocio tra via Don Balbiano e Strada Antica di Francia, nei pressi del cimitero cittadino.

Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso al CTO di Torino, dove si trova ora ricoverato con un grave politrauma. L’impatto e i momenti di forte tensione hanno richiesto anche l’intervento dei soccorritori per prestare assistenza all’autista dell’autobus, colto da un forte stato di choc.

La macchina dei soccorsi ha visto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, giunte dai distaccamenti di Avigliana, Grugliasco-Allamano e Torino Centrale per mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborare con il personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Avigliana per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: le indagini dovranno accertare, tra i vari aspetti, se il ragazzino stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali presenti a poca distanza dal punto dello scontro.

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