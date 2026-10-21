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Asti, indetto lo sciopero generale degli studenti: vogliono un corteo pacifico, no a blitz e tensioni

L’appuntamento è fissato per venerdì 23 ottobre 2026
Chiara Scerba

Pubblicato

9 secondi fa

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Immagine di Repertorio
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ASTI – Dopo le scintille e le occupazioni registrate ultimamente a lato delle manifestazioni pacifiche, la mobilitazione studentesca vuole intraprendere la linea della distensione e distaccarsi dagli episodi di violenza. Su questa scia, anche ad Asti è stato indetto per la mattinata di venerdì 23 ottobre un corteo di protesta.

Per approfondire:

Al centro delle rivendicazioni figurano lo storico tema del costo eccessivo dei testi scolastici fino alla richiesta di edifici più sicuri, di maggiori investimenti nell’istruzione pubblica e di una netta inversione di tendenza sui fondi destinati alle spese militari.

L’approccio astigiano

Ciò che appunto caratterizza l’appuntamento astigiano, è la netta presa di distanza da qualsiasi forma di violenza o scontro, sancita dagli stessi studenti promotori attraverso un decalogo di regole ferree diffuso negli istituti, che di seguito vi riportiamo:

  • Niente occupazioni o blitz: «Non entreremo con la forza da nessuna parte».

  • Zero blocchi agli ingressi: Nessuna catena umana per impedire l’accesso a chi sceglie di non protestare o di entrare regolarmente in classe.

  • Tolleranza zero per vandalismi e scontri: Vietato l’uso della forza o il danneggiamento di edifici pubblici, con un richiamo esplicito al rispetto nei confronti delle forze dell’ordine.

  • Bando alla politica: Gli organizzatori consigliano di non portare bandiere di partito o simboli politici di alcun genere, ribadendo che l’obiettivo è una protesta civica aperta a tutti, fondata sul rispetto reciproco, sulla tutela dell’ambiente e sul rifiuto di ogni forma di violenza verbale o fisica.

Una lotta ideologica è possibile e il corteo, che partirà venerdì da piazza Roma alle 9:00, probabilmente ne sarà la prova.

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