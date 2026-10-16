Concluso il corteo studentesco a Torino. Gli studenti si danno appuntamento allo sciopero generale del 30 ottobre: «Bloccheremo tutto»

TORINO – Si è concluso dopo le 14 il corteo studentesco che ha animato Torino questa mattina: si parla di circa un migliaio di giovani partecipanti, ai quali si sono uniti docenti, genitori e personale scolastico. Il gruppo di manifestanti si è progressivamente ridotto in zona Palazzo Nuovo, dove è avvenuto lo scioglimento del corteo e dove i ragazzi si sono dati appuntamento sia alla mobilitazione contro il caro vita di domani, sia al grande sciopero generale previsto per il 30 ottobre. «Il 30 ottobre continueremo a portare avanti l’alleanza tra studenti e lavoratori in un grande sciopero generale contro il governo e contro un carovita che è diventato insostenibile. Abbiamo un futuro da conquistare» hanno spiegato gli studenti al megafono a conclusione della protesta studentesca.

«Provano ad attaccarci, ma noi non facciamo un passo indietro perché vogliamo cambiare questa scuola e questa società e chi vuole farci diventare braccia per la loro guerra troverà gli studenti sempre insieme, pronti a dare battaglia» hanno aggiunto. «Vorrebbero dividerci, farci fare una guerra tra poveri ma non sarà così, abbiamo iniziato la scorsa settimana con le occupazioni, proseguiremo e il 30 ottobre bloccheremo tutto» hanno concluso.

Nel centro cittadino, intanto, sono ripresi il traffico dei veicoli privati e dei mezzi pubblici, interrotti dai passaggi dei manifestanti.

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