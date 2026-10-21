Bra, morto a 67 anni Piero Lusso: storico autore dei fumetti di Lupo Alberto e Cattivik

BRA – È morto lunedì 19 ottobre, all’età di 67 anni, Piero Lusso, sceneggiatore, grafico e illustratore originario di Bra, conosciuto soprattutto per il suo lavoro nel mondo del fumetto italiano e per le collaborazioni alle storie di Lupo Alberto e Cattivik.

Nato a Bra il 3 dicembre 1958, Lusso aveva iniziato la propria attività artistica nel disegno e nelle pubblicazioni locali, per poi affermarsi come autore nelle riviste a fumetti legate alla redazione di Silver, creatore di Lupo Alberto. Nel corso della carriera aveva lavorato come sceneggiatore e colorista, contribuendo anche alla realizzazione di episodi della serie animata televisiva dedicata al celebre personaggio.

La notizia della sua scomparsa è stata accompagnata da un messaggio pubblicato sui canali social ufficiali di Lupo Alberto, che ricorda il talento dell’autore e il suo contributo alle storie di Cattivik. “L’episodio più divertente in assoluto di Cattivik era stato scritto da quel grande talento che era Piero Lusso”, si legge nel messaggio, che si conclude con un pensiero rivolto ai familiari: “Ne siamo devastati. Abbracciamo commossi la sorella Sara, e i fratelli Gianni e Bruno”.

A darne l’annuncio sono stati i fratelli Gianni e Bruno, la sorella Sara e gli altri familiari, che hanno ringraziato i medici Marcella Occelli e Marco Leto e il personale del reparto di Medicina Interna dell’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno per l’assistenza prestata.

I funerali si svolgeranno giovedì 22 ottobre alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Bra, con partenza alle 9.45 dalla Casa Funeraria Lusso & Racca, in strada Falchetto 61/b.

Il Rosario sarà recitato mercoledì 21 ottobre alle 18 presso la stessa casa funeraria, dove sarà possibile rendere omaggio a Piero Lusso dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.

Dopo la cerimonia funebre, la salma sarà tumulata nella tomba di famiglia al cimitero di Bra.

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