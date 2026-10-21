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Lavorare all’estero con vitto e alloggio pagati è possibile: il nuovo bando rivolto ai giovani piemontesi

8 le borse di studio, rivolte ai giovani piemontesi, che copriranno un periodo all’estero di 16 settimane
Chiara Scerba

Pubblicato

27 secondi fa

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PIEMONTE – Si tratta della nuova opportunità promossa da Enaip Piemonte attraverso il progetto Move – Mobility Opportunities and Visions for Europe, un’iniziativa finanziata dalla Regione Piemonte che mette a disposizione otto borse di mobilità per tirocini formativi di ben 16 settimane in Irlanda e Malta.

Per approfondire:

Le candidature per partecipare alla selezione sono ufficialmente aperte e c’è tempo fino alle ore 24:00 del 31 ottobre 2026 per presentare la propria domanda, in vista delle partenze programmate tra gennaio e maggio 2027.

A chi si rivolge l’opportunità

Il bando è pensato per giovani e adulti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, attualmente disoccupati o inoccupati, residenti o domiciliati in Piemonte e in possesso di una motivazione concreta al lavoro e di un livello di conoscenza linguistica di base pari almeno al B1.

Le otto borse di tirocinio (quattro per l’Irlanda e quattro per Malta) potranno essere svolte in svariati settori professionali tra cui Marketing e comunicazione, settore turistico-alberghiero, servizi alla persona, informatica gestionale e area commerciale.

Il pacchetto finanziato dalla borsa copre integralmente tutte le principali voci di spesa per i partecipanti, garantendo viaggio di andata e ritorno, alloggio all’estero per l’intera durata del soggiorno, vitto in mezza pensione e Tutoraggio continuo.

Al termine dell’esperienza di 16 settimane, a ciascun partecipante verrà inoltre rilasciato l’Europass Mobility, il documento ufficiale riconosciuto a livello europeo che certifica le competenze tecniche e trasversali acquisite durante la mobilità internazionale.

Come candidarsi

Gli interessati in possesso dei requisiti possono consultare i dettagli completi del bando e inoltrare la propria candidatura direttamente attraverso i canali ufficiali di Enaip Piemonte.

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