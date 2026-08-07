Oltre 2mila richieste di Passaporto in 9 mesi nel Novarese: cresce il desiderio di viaggiare fuori dall’Europa

NOVARA – A nove mesi dall’avvio del servizio di richiesta e rinnovo del passaporto negli uffici postali della provincia di Novara, il bilancio conta 2.035 pratiche presentate dai cittadini direttamente allo sportello.

Un risultato che dimostra non soltanto l’efficacia e la capillarità di una rete burocratica semplificata, ma che rivela anche una tendenza sempre più marcata tra i piemontesi: la crescente intenzione di esplorare mete extra-europee, sia per vacanze a lungo raggio che per motivi di lavoro.

I dati del Novarese: Arona in testa

L’impatto maggiore del servizio si registra nelle località turistiche e di confine. La quota più rilevante di richieste arriva infatti dall’area del Lago Maggiore e del Lago d’Orta, che da sola totalizza 1.142 pratiche, pari al 56,1% del totale provinciale.

Segue la zona del Novarese occidentale e della fascia vicina a Malpensa (Oleggio, Bellinzago, Cameri, Castelletto Ticino) con 424 richieste (20,8%), mentre l’area tra Valsesia e Medio Novarese registra 359 pratiche (17,6%) e la Bassa Novarese ne conta 110 (5,4%).

Tra i singoli Comuni, il primato spetta ad Arona con 247 passaporti richiesti, seguita da Oleggio (102), Invorio (90), Gattico-Veruno (88) e Cameri (75).

Efficienza degli uffici

La possibilità di sbrigare una pratica complessa come quella del passaporto evitandosi lunghi trasferimenti verso la Questura o mesi di attesa negli agenda-day si è tradotta in un netto miglioramento dell’efficienza dei servizi al pubblico.

“Il servizio si sta confermando un’opportunità molto apprezzata dai cittadini” spiega Isabella Civello, direttrice dell’ufficio postale di Gozzano. “Registriamo un numero considerevole di pratiche accettate e questo dimostra quanto sia importante poter contare su un punto di accesso vicino e semplice. Le persone apprezzano il risparmio di tempo e molti richiedono anche la consegna a domicilio tramite portalettere”.

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