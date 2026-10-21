MeteoPiemonte
Maltempo in Piemonte, piogge intense nella notte: superati i 170 millimetri nell’Alessandrino
Il miglioramento è atteso nelle prossime ore, mentre al Nord gli accumuli di pioggia potrebbero ancora aumentare sensibilmente
PIEMONTE – Notte di maltempo intenso su gran parte del Piemonte, con piogge particolarmente abbondanti tra Torinese, Canavese, Biellese, Valsesia, Verbano-Cusio-Ossola, Novarese, Vercellese e Alessandrino. In diverse località sono stati ampiamente superati i 100 millimetri di pioggia dall’inizio della perturbazione.
Secondo i dati diffusi dal meteorologo piemontese Andrea Vuolo, aggiornati alle 5:50, il valore più elevato si registra a Ponzone-Bric Berton, nell’Alessandrino, con 174 millimetri, seguito da Valdilana-Camparient (144 millimetri), Corio-Pian Audi (133 millimetri) e Oropa (131 millimetri).
Soltanto nelle ultime sei ore, tra il Piemonte occidentale e settentrionale, sono caduti dai 40 ai 60 millimetri di pioggia nelle zone vicine alle montagne. A favorire le precipitazioni è lo Scirocco, che trasporta aria umida verso i rilievi, intensificando le piogge.
Mentre il maltempo sta gradualmente lasciando il basso Piemonte, la situazione resta più critica nelle province settentrionali. Come spiega Vuolo, la perturbazione “tenderà a stazionare ancora a lungo sulle aree a Nord, specie dal Canavese al Verbano”, dove le precipitazioni potrebbero proseguire fino al pomeriggio, soprattutto tra Biellese e Lago Maggiore.
Nel tardo pomeriggio saranno ancora possibili rovesci e temporali in rapido spostamento verso la Lombardia. Successivamente, l’arrivo di aria più fredda e secca favorirà ampie schiarite su gran parte della regione, accompagnate però, come avverte Vuolo, da “forti venti di foehn in montagna, fin verso gli sbocchi vallivi”.
Il miglioramento è dunque atteso nelle prossime ore, mentre al Nord gli accumuli di pioggia potrebbero ancora aumentare sensibilmente.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese