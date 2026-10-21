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Processo Last Banner al capolinea: Dino Mocciola si costituisce a Pescara, definitivi gli arresti per i Drughi

Dino Mocciola è il leader storico dei Drughi, il principale gruppo di ultras organizzati della Curva della Juventus
Chiara Scerba

Pubblicato

25 secondi fa

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TORINO – Si chiude definitivamente il cerchio giudiziario legato all’inchiesta Last Banner sulle pressioni della tifoseria organizzata bianconera. A seguito della condanna definitiva, si è costituito spontaneamente nella giornata di oggi a Pescara Dino Mocciola, leader storico del gruppo ultras dei Drughi.

Per approfondire:

Con la sua consegna alle autorità, completata dopo che l’ordine di carcerazione era stato notificato nelle scorse ore agli altri due co-indagati (di cui uno rintracciato a Perugia), si dà esecuzione ai provvedimenti restrittivi disposti.

Dal processo di primo grado alla Cassazione

La vicenda giudiziaria affonda le radici nella stagione 2018-2019, quando la Procura di Torino portò alla luce un sistema di pressioni illecite esercitate dagli ultras nei confronti della dirigenza della Juventus per mantenere privilegi e agevolazioni sui biglietti e sulla gestione del bagarinaggio.

In primo grado, il tribunale torinese aveva emesso una sentenza con sei condanne e sei assoluzioni, ridimensionando parzialmente le accuse da estorsione a tentativo di estorsione e riconoscendo risarcimenti e provvisionali alla società bianconera e ai dirigenti. L’iter giudiziario giunge adesso al capolinea.

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