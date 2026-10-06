Scontri prima del derby Torino-Juventus: misure cautelari nei confronti di 22 ultras

TORINO – Nel corso della mattinata di oggi, la polizia di Stato della Questura di Torino, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito, con l’ausilio degli omologhi uffici di Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo, un provvedimento cautelare (divieto di dimora a Torino e obbligo di presentazione alla P.G.) nei confronti di 22 appartenenti ai gruppi ultras della Juventus e del Torino. Sono indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e rissa.

I fatti contestati riguardano i violenti scontri avvenuti nelle fasi antecedenti all’inizio del derby Torino-Juventus, disputato il 24 maggio allo stadio Olimpico Grande Torino. Quel giorno le due tifoserie hanno reiteratamente tentato di scontrarsi venendo separati dagli schieramenti delle forze dell’ordine, divenuti a loro volta oggetto del lancio di pietre, bottiglie di vetro e artifizi esplodenti, con il ferimento di 9 operatori della polizia di Stato.

Quel giorno Marco Leonardo Basoccu, tifoso juventino di 36 anni, è rimasto gravemente ferito durante i violentissimi scontri.

Nonostante l’interposizione dei contingenti, un gruppo di tifosi rivali è riuscito a venire a contatto, colpendosi reciprocamente con pugni, calci, cinture e aste di bandiera.

Nell’immediatezza dei fatti, la Digos ha tratto in arresto in flagranza di reato 8 partecipanti agli scontri e ulteriori due in flagranza differita (arresti convalidati dal G.I.P. che ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.)

Oltre ai 22 soggetti destinatari di misure cautelari, sono stati denunciati, per i medesimi reati, 20 ultras juventini e granata. Nei confronti di tutti i tifosi deferiti all’A.G. sono stati emessi provvedimenti Daspo.

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