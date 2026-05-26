8 arresti e 11 Daspo decisi dalla Questura per gli scontri prima del derby di Torino

TORINO – Mentre sono ancora in corso accertamenti per valutare la posizione di altri tifosi coinvolti nei disordini, la Questura di Torino ha emesso 11 Daspo per gli scontri durante il derby della Mole di domenica scorsa. Sono anche stati arrestati 8 tifosi juventini, di cui 3 in flagranza di reato: sono stati ritenuti tutti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Nel corso degli scontri 6 agenti sono rimasti contusi.

La partita era cominciata con un ritardo di un’ora proprio a causa del violento pre-partita e del ferimento di un tifoso della Juventus. Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, è stato colpito da un corpo non ancora identificato durante gli scontri: al momento è stabile in ospedale.

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