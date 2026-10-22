Banco Alimentare, oltre 1,4 tonnellate di cibo raccolte all’Allianz Stadium durante Juventus-Lazio

TORINO – Successo e dimostrazione di grande solidarietà per la raccolta alimentare promossa da Juventus e Banco Alimentare del Piemonte in occasione del match contro la Lazio, disputato domenica 18 ottobre all’Allianz Stadium. Il bilancio dell’iniziativa parla chiaro: quasi una tonnellata e mezza di generi alimentari donati dalla comunità bianconera e dai dipendenti del club.

I prodotti alimentari raccolti sono già in fase di distribuzione attraverso la fitta rete di organizzazioni partner del Banco Alimentare del Piemonte, da sempre in prima linea nel contrasto alla povertà e all’insicurezza alimentare sul territorio.

Il Banco Alimentare del Piemonte e la Juventus ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, contribuendo al raggiungimento di questo importante risultato. Un ringraziamento particolare va ai partner Balocco, Caffè Vergnano e Felicia, oltre agli Juventus Official Fan Club di Corsico, Emilia Bianconera, Nord Est Bianconero e Mortara, per il prezioso sostegno.

Si legge in una nota di Banco Alimentare

La collaborazione tra il club bianconero e l’ente benefico prosegue con l’obiettivo comune di sensibilizzare la comunità sul tema dell’emergenza alimentare, confermando come la passione sportiva possa tradursi in gesti reali di solidarietà.

Le prossime iniziative di Banco Alimentare

Sabato 14 novembre, Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, all’ingresso di migliaia di supermercati, i volontari del Banco Alimentare, riconoscibili dalla tradizionale pettorina arancione, inviteranno i clienti a condividere una parte dei prodotti acquistati con le persone e le famiglie in difficoltà. Gli alimenti donati verranno raccolti dai volontari e distribuiti alle organizzazioni caritative, che li destineranno alle persone assistite. Attraverso questo gesto semplice, milioni di cittadini possono diventare protagonisti di una grande esperienza di solidarietà e partecipazione.

Per celebrare il trentesimo anniversario della Colletta, Fondazione Banco Alimentare del Piemonte ETS ha promosso un programma di iniziative rivolte ai cittadini, alle istituzioni, al mondo economico, al volontariato e alla società civile. Dopo la raccolta speciale con la Juventus e il Convegno che si è tenuto martedì 20 ottobre al Sermig, dal 1° al 16 novembre verrà allestita la mostra fotografica “Piccoli gesti che cambiano il cuore” sotto i portici di via Po a Torino e, nella notte tra il 13 e il 14 novembre la Mole Antonelliana, simbolo della città di Torino, verrà illuminata per invitare l’intera comunità a partecipare alla Colletta Alimentare.

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