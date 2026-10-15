Banco Alimentare allo stadio, una raccolta anche durante Juventus – Lazio a Torino

TORINO – In occasione di Juventus-Lazio, in programma domenica 18 ottobre alle 20.45, l’Allianz Stadium ospiterà una raccolta alimentare straordinaria organizzata dal club bianconero insieme al Banco Alimentare del Piemonte. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per i 30 anni della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, prevista sabato 14 novembre.

I tifosi potranno donare prodotti alimentari ai volontari presenti all’esterno dello stadio, in corrispondenza dei gate B, C, D, F, G e K. Tra gli alimenti richiesti ci sono pasta, latte, caffè, olio, biscotti, tonno e carne in scatola, verdure conservate e omogeneizzati. I prodotti dovranno essere integri, non scaduti e non deperibili, preferibilmente confezionati in contenitori non di vetro.

La collaborazione tra Juventus e Banco Alimentare prosegue da anni anche attraverso il recupero delle eccedenze alimentari di bar e ristoranti dello stadio, destinate alla redistribuzione per contrastare lo spreco. Nel marzo 2026, inoltre, 15 calciatori della Juventus Under 20 hanno partecipato ad attività di volontariato nella sede del Banco Alimentare e presso una delle organizzazioni partner.

La raccolta allo stadio è una delle iniziative organizzate per il trentennale della Colletta. Martedì 20 ottobre, al Sermig di Torino, è in programma un convegno dedicato al valore sociale dell’iniziativa. Dal 1° al 16 novembre, sotto i portici di via Po, sarà allestita la mostra fotografica Piccoli gesti che cambiano il cuore. Nella notte tra il 13 e il 14 novembre, infine, la Mole Antonelliana sarà illuminata per richiamare l’attenzione sulla raccolta nazionale.

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