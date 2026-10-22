La facciata di Palazzo Madama a Torino avrà di nuovo le sue quattro statue: posizionate le prime due

TORINO – Torna a coronare Palazzo Madama a Torino l’allegoria del Buon Governo, con le copie delle statue di Giustizia, Magnanimità, Abbondanza e Liberalità. L’intervento è iniziato questa mattina, con il posizionamento di Liberalità e Abbondanza, e si concluderà domani.

Le copie sono state sollevate dal suolo e posizionate sulla balaustra del corpo centrale della facciata, restituendole la configurazione monumentale. Si tratta di un progetto avviato nel 2022, quando le originali vennero staccate dalla balaustra per il grande restauro dell’edificio. Le opere originali, scolpite da Giovanni Baratta nella prima metà del Settecento, saranno conservate negli spazi interni del museo.

Le nuove sculture sono state realizzate in marmo dalla società Litix Torart di Carrara, con l’ausilio di tecnologie robotiche e successivamente rifinite a mano da maestranze specializzate.

Suggestive le operazioni di posizionamento, che hanno visto impegnata una gru che le ha sollevate fino a 27 metri di altezza.

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Nel mese di novembre, nel corso di una presentazione pubblica a Palazzo Madama, saranno presentati gli esiti del completo restauro della facciata, la cui riqualificazione è promossa dalla Fondazione Torino Musei con il sostegno della Fondazione CRT.

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