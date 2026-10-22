Smantellata una rete di spaccio di cocaina tra Canavese e Torino: sei misure cautelari

TORINO – Una rete di spaccio di cocaina attiva nel Canavese e con ramificazioni a Torino, un gruppo su Signal con oltre mille membri per organizzare le vendite e migliaia di euro in contanti sequestrati. È il quadro emerso dalle indagini della Guardia di Finanza di Ivrea, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ivrea, che hanno portato all’esecuzione di sei misure cautelari il 20 ottobre 2026.

Il provvedimento riguarda sei persone indagate: per quattro è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per altre due è scattato l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Tra le persone destinatarie della misura in carcere c’è anche un soggetto già arrestato in flagranza nel corso delle indagini.

Lo spaccio organizzato attraverso un gruppo su Signal

L’attività investigativa, condotta dai militari del Gruppo di Ivrea, avrebbe permesso di ricostruire una rete dedita alla vendita di cocaina, gestita secondo gli inquirenti da un uomo e dalla sua famiglia, con il supporto di altri soggetti incaricati di coordinare i corrieri.

Questi ultimi, indicati nel gergo dello spaccio come “cavalli”, si sarebbero occupati di effettuare le cessioni ai consumatori, ricevendo indicazioni sui luoghi degli incontri e sulle quantità di stupefacente richieste.

Per organizzare le vendite, gli indagati avrebbero utilizzato un gruppo sull’applicazione di messaggistica Signal con oltre mille membri, con l’obiettivo di mantenere un elevato livello di anonimato.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, l’attività non sarebbe rimasta circoscritta al Canavese, ma si sarebbe estesa anche alla città di Torino, dove venivano organizzati trasporti di quantitativi consistenti di droga. Per limitare il rischio di controlli, sarebbero stati impiegati anche soggetti incensurati.

Sequestrati droga, contanti e armi

Nel corso delle indagini, i finanzieri hanno ricostruito numerose cessioni di stupefacenti. Due episodi hanno portato all’arresto in flagranza di altrettante persone e al sequestro di oltre 300 grammi di cocaina. In un’altra attività, operatori di altre forze di polizia hanno intercettato 1,4 chilogrammi di stupefacenti.

Le successive perquisizioni, disposte dall’autorità giudiziaria, hanno consentito di sequestrare 116.895 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività illecita.

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre trovati:

– 4,5 chilogrammi di marijuana;

– 300 grammi di hashish;

– 100 grammi di cocaina;

– 16 grammi di metanfetamina;

– due armi da fuoco con il relativo munizionamento;

– una bomba carta.

Durante queste attività sono state arrestate in flagranza altre due persone.

Sei persone raggiunte da misure cautelari

Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, la Procura di Ivrea ha chiesto l’applicazione delle misure cautelari. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta, disponendo quattro custodie in carcere e due obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Gruppo di Ivrea nell’ambito dell’indagine sul traffico di droga nel territorio canavesano e sui collegamenti con Torino.

Le persone coinvolte sono indagate: le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

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