Due uomini arrestati per spaccio a Porta Palazzo: sequestrati hashish, denaro e coltelli

TORINO – Due uomini di 37 e 41 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nella zona di Porta Palazzo, a Torino, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il più giovane deve rispondere anche di porto abusivo di arma.

L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia, impegnati in un servizio di controllo del territorio nelle vie intorno a piazza della Repubblica, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di droga.

La cessione di hashish in via Cottolengo

Durante il pattugliamento in via Cottolengo, i poliziotti hanno notato i due uomini, che avrebbero mostrato atteggiamenti compatibili con l’attesa di potenziali acquirenti. Poco dopo, secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 41enne avrebbe prelevato una quantità di droga da un nascondiglio ricavato all’interno di una saracinesca, consegnandone una parte al complice.

Il 37enne avrebbe quindi ceduto una parte della sostanza a un acquirente, ricevendo in cambio del denaro. L’uomo è stato fermato poco dopo e ha consegnato spontaneamente la droga appena acquistata. Per lui è scattata una sanzione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale.

Hashish, 1.260 euro e due coltelli

Gli agenti hanno quindi proceduto al controllo dei due sospettati. Il 41enne, accortosi della presenza della Polizia, avrebbe tentato di allontanarsi lasciando cadere un sacchetto rosso tra alcune auto parcheggiate. Al suo interno sono stati trovati e sequestrati tre frammenti di hashish, per un peso complessivo di circa 45,5 grammi.

Nel corso degli accertamenti, il 37enne è stato trovato in possesso di 1.260 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori riconducibili all’attività di spaccio, e di un coltello a serramanico con dispositivo di blocco della lama, lungo complessivamente circa 26 centimetri e con tracce di hashish.

Le successive ricerche nel nascondiglio individuato nella saracinesca hanno permesso di recuperare altri 13,4 grammi circa di hashish e un coltello da cucina con una lama di circa 15 centimetri.

Per il 41enne anche un ordine di carcerazione

Dagli ulteriori accertamenti in Questura è emerso, nei confronti del 41enne, un provvedimento di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, con il conseguente ripristino dell’esecuzione della pena. L’uomo dovrà scontare 3 mesi e 27 giorni di reclusione.

Entrambi sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Come precisato dalla Polizia di Stato, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza, gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino all’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva.

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