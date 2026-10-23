Alpinista precipita dal Corno Stella durante una scalata: soccorso sotto la neve, non è in pericolo di vita

VALDIERI – Un alpinista francese di 41 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato durante una scalata sul Corno Stella, nel territorio di Valdieri, sulle Alpi cuneesi. L’uomo, impegnato lungo la via De Cessole, ha riportato traumi alla testa e alle gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’allarme è scattato intorno alle 12.45, quando la compagna di cordata, una donna francese di 44 anni, ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complicate a causa delle condizioni meteorologiche, con una nevicata in corso e visibilità molto ridotta.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso regionale di Azienda Zero Piemonte, che ha trasportato in quota i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, insieme a un sanitario.

Le squadre sono state lasciate a valle del rifugio Bozano e hanno proseguito a piedi fino a raggiungere i due alpinisti. Approfittando di un temporaneo miglioramento della visibilità, l’elicottero è riuscito a recuperare entrambi, nonostante le difficili condizioni di volo.

Il 41enne è stato trasportato all’ospedale di Cuneo in codice giallo per i traumi riportati nella caduta. Anche la donna è stata soccorsa in codice giallo a causa dell’ipotermia.

Le squadre di soccorso rimaste in montagna stanno intanto scendendo a piedi, in attesa di condizioni meteorologiche più favorevoli che possano consentire il loro recupero in elicottero. Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco, che hanno fornito supporto al campo base.

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