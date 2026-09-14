Paura sul Monviso: nuovo crollo di rocce vicino al bivacco Andreotti, tratti in salvo due alpinisti

CUNEO – Ancora distacchi e frane sul Monviso.

La nuova frana e il salvataggio degli alpinisti

Si è verificato tutto nella serata tra domenica 13 e lunedì 14 settembre: un importante distacco di materiale roccioso ha interessato la parete della montagna, sfiorando il bivacco Andreotti dove stazionavano due alpinisti.

L’allarme è scattato intorno alle 23, quando la cordata ha assistito direttamente al crollo. Impressionati dall’entità della frana – e ancora vivi i ricordi dei recenti cedimenti delle scorse settimane – i due scalatori hanno deciso di non rischiare e hanno allertato i soccorsi.

La centrale operativa ha attivato immediatamente il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, coadiuvato dal soccorso alpino e speleologico piemontese. Vista la delicatezza dello scenario e il buio pesto, l’elicottero è decollato in configurazione notturna, imbarcando un tecnico di elisoccorso aggiuntivo a supporto dell’equipaggio per garantire la massima sicurezza nelle operazioni.

I due alpinisti sono stati individuati e recuperati tramite verricello, per poi essere riaccompagnati a valle incolumi. Dai primi accertamenti condotti sul posto, la frana non ha fortunatamente danneggiato la struttura del bivacco Andreotti né compromesso la via normale di salita alla vetta.

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