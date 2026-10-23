Cede un travetto del tetto delle ex carceri di Pinerolo: operaio precipita per cinque metri

PINEROLO – Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 ottobre, nel complesso delle ex carceri di Pinerolo. Un operaio di 51 anni è precipitato da un’altezza di circa cinque metri dopo il cedimento di un travetto in legno della copertura su cui stava lavorando.

L’uomo era impegnato in un intervento sul tetto per conto di un’impresa incaricata dalla Cassa Depositi e Prestiti quando, improvvisamente, una parte della struttura ha ceduto, provocandone la caduta.

A dare l’allarme sono stati i colleghi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pinerolo e Torino, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Il 51enne è rimasto sempre cosciente, nonostante i diversi traumi riportati nell’impatto. Dopo le prime cure, è stato trasportato con l’elisoccorso di Azienda Zero all’ospedale Cto di Torino.

Sono ora in corso gli accertamenti dello Spresal dell’Asl, il servizio che si occupa della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli ispettori dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause del cedimento della struttura in legno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese