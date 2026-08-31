Operaio di 66 anni cade da tre metri in un cantiere a Torino: è grave al CTO

TORINO – È caduto da un’altezza di circa tre metri mentre si trovava nel cantiere di un locale in corso Orbassano 402, a Mirafiori. L’infortunio è avvenuto intorno alle 14.30 di oggi e ha coinvolto un operaio di 66 anni.

L’uomo è precipitato da un solaio all’interno del cantiere dove ha sede il ToDifferent Disco Club. I soccorritori del 118 lo hanno stabilizzato sul posto e trasportato in ospedale al Cto in codice rosso, dopo averlo intubato. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico e toracico.

Cantiere sospeso

Dopo l’intervento dei sanitari sono arrivati anche gli ispettori dello Spresal, che hanno disposto la sospensione dei lavori fino alla messa in sicurezza dell’area.

Gli accertamenti hanno evidenziato l’assenza di protezioni contro le cadute nel vuoto e del Piano operativo per la sicurezza, previsto dalla normativa. Per queste violazioni l’impresa dovrà pagare delle sanzioni.

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