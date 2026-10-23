Finto tecnico dei termosifoni rubava e cambiava targhe per non farsi arrestare: fermato a Torino

VERCELLI – Gli agenti della squadra mobile di Torino hanno arrestato un uomo di 47 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di un ingente furto ai danni di una donna di 75 anni residente a Vercelli, a cui ha sottratto denaro e preziosi per un valore complessivo di circa 15.000 euro. L’intera refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla vittima.

La truffa al supermercato

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’indagato aveva adocchiato la pensionata all’uscita di un supermercato e,con modi gentili, l’aveva convinta a farlo entrare nella sua abitazione spacciandosi per un tecnico dei termosifoni.

Una volta all’interno, con il pretesto di mettere in sicurezza i beni di valore a causa di presunti rischi legati alle verifiche sui caloriferi, il finto tecnico le aveva chiesto di raccogliere gioielli e contanti all’interno di un sacchetto, dileguandosi rapidamente con il bottino.

Gli investigatori della squadra mobile sono arrivati a lui monitorando i suoi frequenti spostamenti sul territorio. Il quarantasettenne, infatti, utilizzava una moto di grossa cilindrata sulla quale montava periodicamente targhe posticce per eludere i controlli. Grazie ai sistemi elettronici di lettura delle targhe, la polizia è riuscita a tracciarne i movimenti tra il Torinese, il Novarese e Vercelli.

Al rientro nel Torinese, l’uomo è stato bloccato dai poliziotti nei pressi di un garage, dove all’interno sono stati rinvenuti i monili e il denaro sottratti alla donna.

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