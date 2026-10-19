Torino, due anziani derubati delle collane d’oro a Santa Rita: arrestati tre giovani

TORINO – Due furti con strappo nel giro di pochi minuti nel quartiere Santa Rita, a Torino. Le vittime sono una donna di 79 anni e un uomo di 72, entrambi derubati delle collane d’oro che indossavano. I carabinieri hanno arrestato tre giovani di 17, 18 e 19 anni, accusati di aver messo a segno i due colpi.

Il primo episodio

Il primo episodio è avvenuto in via Fieramosca, dove la 79enne stava tornando a casa a piedi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, mentre il 17enne e il 18enne controllavano la strada, il 19enne avrebbe sorpreso la donna alle spalle, strappandole dal collo una collana d’oro del valore di circa mille euro. I tre si sono poi allontanati in direzione di via Barletta, utilizzando monopattini elettrici.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e chiamato le forze dell’ordine, fornendo una descrizione dei responsabili e indicando la direzione di fuga. Grazie alle testimonianze, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha individuato il 17enne alla fermata Gtt Sebastopoli. Durante la perquisizione, il ragazzo è stato trovato anche in possesso di 4,65 grammi di hashish.

Il secondo colpo

Nel frattempo, gli altri due giovani avrebbero messo a segno un secondo furto in corso Siracusa. La vittima, un uomo di 72 anni, era appena tornata dalla farmacia e stava citofonando al portone di casa quando è stata sorpresa alle spalle e derubata della catenina d’oro che portava al collo.

Il gioiello, del valore di circa 2mila euro, aveva soprattutto un importante significato affettivo: era un regalo ricevuto dalla moglie in occasione della nascita del figlio.

Notati da carabiniere libero dal servizio

Dopo il furto, i due sono fuggiti sui monopattini, percorrendo anche alcune strade contromano. Un sottufficiale dei carabinieri, libero dal servizio, li ha notati e inseguiti, mantenendosi in contatto telefonico con la centrale operativa per segnalare i loro spostamenti.

Il fermo dei due maggiorenni

Le pattuglie sono riuscite a intercettarli all’incrocio tra corso Giambone e corso Corsica. Il 18enne è stato bloccato dopo essersi disfatto della collana, gettandola tra le siepi di un condominio. Il 19enne, invece, ha tentato di nascondersi sotto alcune auto parcheggiate in un cortile di corso Corsica, ma è stato individuato e fermato.

L’arresto

I tre giovani sono stati arrestati con l’accusa di concorso in furto con strappo continuato e aggravato ai danni di persone anziane. I due maggiorenni sono stati portati nel carcere Lorusso e Cutugno, mentre il minorenne è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza Uberto Radaelli.

La collana sottratta al 72enne è stata recuperata e restituita al proprietario, che ha ringraziato i carabinieri per avergli riconsegnato un oggetto dal grande valore sentimentale. Proseguono invece le indagini per ritrovare il gioiello rubato alla 79enne.

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