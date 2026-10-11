La transumanza in Piemonte: in Val di Susa una mandria si muove nella prima neve autunnale – FOTO

PIEMONTE – Prima era parte della vita quotidiana di allevatori e pastori, in alcuni periodi dell’anno. Oggi è una tradizione preziosa da conservare. È arrivato in Piemonte il momento della transumanza, il trasferimento stagionale del bestiame tra la montagna e le zone a quote più basse. In alcune località, come a Upega, frazione di Briga Alta nel Cuneese, la discesa dei pastori con il bestiame è salutata da una festa, dai caratteri fortemente identitari e legati al territorio.

Mucche al trotto tra le vie di Caraglio (CN) e in direzione di Borgaro (TO).

Mozzafiato il paesaggio immortalato dalle foto della transumanza di una mandria di bovini dal Lago di Moncenisio in Val di Susa in mezzo alla prima neve d’autunno.

A Casapinta, nel Biellese, il bestiame è passato ieri sera.

Altrove invece la transumanza avverrà nei prossimi giorni, come a Nibbiuno, nel Novarese, dove le mandrie sono attese il 25 ottobre. Per l’occasione, sarà organizzato un evento con giochi, esposizioni, mercatini e punti ristoro. Un’idea nata vent’anni fa.

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