Sulle Alpi piemontesi la prima neve d’autunno: imbiancate Sestriere e le valli olimpiche [VIDEO]

PIEMONTE – Dopo un settembre record per anomalie termiche positive, l’autunno porta finalmente i primi fiocchi bianchi sull’arco alpino piemontese.

Il passaggio del fronte freddo di matrice polare-marittima, associato al minimo depressionario in movimento verso il Golfo del Leone, ha innescato piogge e rovesci intensi in pianura e rovesci di neve umida sui rilievi, scesi fin verso i 1.600-1.900 metri di quota tra le Alpi Graie meridionali e le Alpi Cozie.



Il risveglio imbiancato ha interessato in particolare l’alta Val Susa e l’alta Val Chisone: a Sestriere si registrano circa 15 centimetri di manto fresco, con accumuli che toccano i 25-30 centimetri sopra i 2.400 metri. Spolverate scenografiche anche a Claviere, Sauze di Cesana, Pragelato, Sauze d’Oulx e nelle borgate alte di Oulx e Cesana Torinese, dove però la circolazione stradale non ha subito particolari disagi.

Nessun fenomeno eccezionale dal punto di vista statistico, anzi si constata come sulle Alpi occidentali la prima nevicata attorno ai 2.000 metri giunge con circa due settimane di ritardo sulla media climatologica, ma regala il primo suggestivo scorcio invernale della stagione.

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