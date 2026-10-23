Ruba la sedia a rotelle a un anziano e svaligia box: 42enne rintracciato a Torino e denunciato

TORINO – Un furto ignobile, consumato ai danni di una persona anziana si è concluso con l’intervento della Polizia di Stato e la restituzione del maltolto. Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato dagli agenti del commissariato Barriera Milano mentre vagava all’interno del parco Stura spingendo una sedia a rotelle appena trafugata.

La dinamica

Tutto è iniziato nel quartiere Rebaudengo, quando un residente ha notato un individuo sospetto uscire dall’ascensore dello stabile con un carrello carico di attrezzi. Insospettito, l’inquilino ha controllato il seminterrato scoprendo che diversi box auto erano stati forzati e ha immediatamente allertato il 112.

Mentre le volanti si mettevano sulle tracce del sospetto, gli accertamenti successivi hanno permesso di collegare il quarantaduenne a un altro colpo messo a segno nella prima metà di settembre all’interno di un ambulatorio della zona. In quell’occasione erano stati sottratti computer portatili, macchine fotografiche, telefoni cellulari e occhiali da vista per un valore complessivo superiore a 5 mila euro.

Rintracciato nel verde del parco Stura, l’uomo è stato nuovamente denunciato, mentre la carrozzina è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

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