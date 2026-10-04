Truffa una coppia di anziani a Novara e li aggredisce: arrestato mentre fugge in treno

NOVARA – È fuggito da Novara in treno con una pistola, oro e denaro appena sottratti con la violenza a una coppia di anziani, ma la fuga è durata poco. Un uomo di 43 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e per reati legati ad armi e droga, è stato arrestato dalla polizia a bordo di un treno diretto a Napoli.

La vicenda è iniziata con la truffa del finto carabiniere. L’uomo avrebbe convinto i due anziani a consegnargli oggetti preziosi e denaro. Quando la coppia, insospettita, gli ha chiesto di restituire quanto aveva preso, il 43enne avrebbe reagito aggredendoli e allontanandosi con la refurtiva.

I coniugi hanno quindi denunciato l’accaduto alla polizia. Gli investigatori della Squadra Mobile di Novara sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità del presunto autore, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione ferroviaria.

La fuga in treno

Una volta individuato il sospettato, è scattata l’allerta per le forze di polizia lungo il percorso della sua fuga. La segnalazione è stata trasmessa alla Polizia ferroviaria di Milano, che avrebbe dovuto essere la prima tappa del viaggio dell’uomo.

Nel frattempo gli investigatori hanno scoperto che il 43enne aveva preso un altro treno diretto a Napoli, con una fermata prevista anche alla stazione Roma Termini. La segnalazione è stata quindi estesa alla Polizia ferroviaria e alla Squadra Mobile di Roma.

L’uomo è stato individuato e bloccato a bordo del convoglio.

Nello zaino oro, soldi e una pistola

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nello zaino del 43enne l’intera refurtiva che sarebbe stata sottratta alla coppia: 24 monili d’oro e 380 euro in contanti.

Nello stesso zaino c’era anche una pistola Beretta, completa di caricatore e cartucce, oltre a un tirapugni e un pugnale.

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